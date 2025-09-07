В Баку ожидается ветер, в ряде районов пойдут дожди и выпадет град

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 27-31° тепла. Ожидается северо-восточный ветер. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако в ряде горных и предгорных районов прогнозируются дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 28-33° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 16-21° тепла.