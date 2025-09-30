Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Баку обсудили усиление климатического законодательства

    Экология
    • 30 сентября, 2025
    • 10:07
    В Баку обсудили усиление климатического законодательства

    В рамках Бакинской климатической недели прошел "Круглый стол высокого уровня по укреплению климатического законодательства и институтов".

    Как сообщает Report, в дискуссиях участвовали депутаты Милли Меджлиса, эксперты и представители частного сектора.

    Главными темами стали формирование новых национальных климатических обязательств (NDC), развитие углеродных рынков и создание условий для справедливого перехода к нулевым выбросам. Особое внимание уделили роли науки, бизнеса и гражданского общества.

    На встрече представили "Парламентское руководство GLOBE по статье 6 и углеродным рынкам", подготовленное к Диалогу по статье 6 Парижского соглашения, который состоится на COP30 в бразильском Белене.

    В ходе обсуждений был представлен опыт в области климатического законодательства, изучена роль независимых консультативных советов и подчеркнута роль частного сектора в реализации национальных климатических планов.

    Отмечалось, что в то время, когда прогнозируется дальнейшее повышение глобальной средней температуры при сохранении текущих тенденций, важна роль законодательной деятельности, контроля над правительством и мобилизации общественного консенсуса.

