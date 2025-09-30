İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Bakıda iqlim qanunvericiliyi və institutlarının gücləndirilməsi müzakirə olunub

    COP29
    • 30 sentyabr, 2025
    • 09:29
    Bakıda iqlim qanunvericiliyi və institutlarının gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində "İqlim qanunvericiliyi və institutlarının gücləndirilməsi üzrə yüksək səviyyəli parlament dəyirmi masa"sı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin deputatları, ekspertlər, özəl sektorun nümayəndələri iştirak ediblər.

    Dəyirmi masada güclü karbon bazarlarının necə qurulması və ədalətli, dayanıqlı sıfır emissiyaya keçid üçün müvafiq mühitin yaradılaması ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Tədbirdə Qlobal Qanunvericilər Təşkilatının (GLOBE) "6-cı maddə və karbon bazarları üzrə parlament bələdçisi"nin Azərbaycan dilində nəşrinin təqdimatı da olub. Bu nəşr COP30 zamanı Braziliyanın Belem şəhərində keçiriləcək BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının (UNFCCC) Paris sazişinin 6-cı maddəsi üzrə dialoquna hazırlıq məqsədi daşıyır.

    Müzakirələr zamanı iqlim qanunvericiliyi sahəsində təcrübələr təqdim olunub, müstəqil məsləhətçi şuraların rolu araşdırılıb və milli iqlim planlarının həyata keçirilməsində özəl sektorun artan rolu vurğulanıb.

    Vurğulanıb ki, qlobal orta temperaturun cari trendlərlə hələ də artacağı proqnozlaşdırıldığı bir zamanda qanunvericilik fəaliyyəti, hökumətə nəzarət və ictimai konsensusun səfərbər edilməsindəki rolu vacibdir.

    İqlim həftəsi BCAW2025 COP29 COP30 Bakı
    В Баку обсудили усиление климатического законодательства
    Foto
    Climate legislation and institutional strengthening discussed in Baku

    Son xəbərlər

    10:30

    Azərbaycan 8 ayda Rusiyaya 814 milyon dollarlıq qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib

    Biznes
    10:28

    Varşava-Barselona təyyarəsi nasazlığa görə geri qayıdıb

    Digər ölkələr
    10:28

    İcraçı direktor: Media süni intellekdən daha maraqlı kontent yaratmaq üçün yararlanmalıdır

    Media
    10:26

    "SOCAR Green": 100 % karbonsuz enerjini təmin etmək olar

    Energetika
    10:24
    Foto

    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    10:24

    Nazir: "Xəzərdə KES-lərin inkişafını qiymətləndirmək üçün işlər aparılır"

    Energetika
    10:23

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilər

    Media
    10:23

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VI turdakı mübahisəli epizodları şərh edib

    Futbol
    10:22

    Müalicə müəssisəsində olan məhkumun yanına gələn arvadından narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti