Мужчину оштрафовали на 15 тыс. манатов за незаконную вырубку деревьев в Баку

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана выявили факт вырубки 5 деревьев по адресу ул. Захида Халилова, 53 в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе разбирательства выяснилось, что деревья вырубил житель района Гахраман Магеррамов, ущерб, нанесенный окружающей среде, был оценен в 15300 манатов.

По факту в отношении виновного был составлен протокол.

В связи с тем, что сумма нанесенного ущерба создает уголовную ответственность, собранные материалы были направлены в прокуратуру города Баку для дачи юридической оценки данному вопросу.