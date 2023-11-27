В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода в воздухе превысило норму

В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода и концентрация пыли в атмосфере превысили норму.

В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода и концентрация пыли в атмосфере превысили норму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.

Анализ данных, полученных со станций, свидетельствует о том, что в течение дня содержание дисперсных частиц пыли в воздухе в Баку превысило норму в 1,5 раза, окиси углерода - 1,3 раза, сернистого газа - 1,1 раза, в Сумгайыте содержание дисперсных частиц превысило норму в 1,3 раза, окиси углерода - до 1,7 раз.

Причиной тому является интенсивное движение транспорта, деятельность промышленных предприятий и человеческий фактор.