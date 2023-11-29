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В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода в воздухе превысило норму

В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода в воздухе превысило норму В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода в воздухе превысило норму.
Экология
29 ноября 2023 г. 17:33
В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода в воздухе превысило норму

В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода в воздухе превысило норму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.

Анализ данных, полученных со станций, свидетельствует о том, что в течение дня содержание окиси углерода в городе Баку превысило норму в 1,3 раза, оксида азота (IV) - в 1,2 раза, в Сумгайыте содержание дисперсных частиц было в 1,1 раза выше нормы.

Причиной тому является интенсивное движение транспорта, деятельность промышленных предприятий и человеческий фактор.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Sumqayıtda dəm qazı normadan yüksək olub

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