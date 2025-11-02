Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Баку и регионах завтра пройдут дожди

    Экология
    • 02 ноября, 2025
    • 12:26
    В Баку и регионах завтра пройдут дожди

    В Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди, северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако днем кое-где возможны кратковременные дожди и с грозами. Местами будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 17-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.

    Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq - PROQNOZ

