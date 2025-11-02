В Баку и регионах завтра пройдут дожди
Экология
- 02 ноября, 2025
- 12:26
В Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди, северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.
Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако днем кое-где возможны кратковременные дожди и с грозами. Местами будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 17-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.
Последние новости
13:06
Фото
В Сумгайыте автомобиль упал в водоканал, есть пострадавшиеПроисшествия
13:01
Фото
В Кёльне состоялся II Европейский форум азербайджанских инженеровДиаспора
12:58
Фото
В Баку прошел пятый "Забег Победы"Спорт
12:43
Суд избрал меру пресечения в отношении трех сотрудников Гарадагской РИВПроисшествия
12:39
Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курениеДругие страны
12:32
Иран получил предложения о возобновлении переговоров с США по ядерной программеВ регионе
12:26
В Баку и регионах завтра пройдут дождиЭкология
12:13
Мбаппе превзошел Анри по голам в топ-5 европейских чемпионатовФутбол
11:56