İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 02 noyabr, 2025
    • 12:18
    Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq - PROQNOZ

    Noyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 10-14° isti, gündüz 15-17° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 773 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin, əsasən, yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 6-10° isti, gündüz 17-21° isti, dağlarda gecə 0-5° isti, gündüz 7-12° isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti yağış Hava proqnozu
    В Баку и регионах завтра пройдут дожди

    Son xəbərlər

    13:01

    Azərbaycanın voleybol millisinin İslamiada üçün heyəti bəlli olub

    Komanda
    12:49
    Foto

    Sumqayıtda avtomobil kanala düşüb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    12:45
    Foto

    Bakıda V "Qələbə qaçışı" təşkil edilib

    İdman
    12:34
    Foto

    Kölndə "Avropada Yaşayan Azərbaycanlı Mühəndislərin II Forumu" keçirilib

    Diaspor
    12:33

    Qaradağ RİH-nin üç əməkdaşı barədə həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    12:25

    2025-ci ildə indiyədək beynəlxalq oyunlarda ən çox qol vuran futbolçu açıqlanıb

    Futbol
    12:18

    Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:16

    İsrail ordusu Livana hava hücumu həyata keçirib, 4 "Hizbullah" üzvü öldürülüb

    Digər ölkələr
    12:03

    Yamaykada "Melissa" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə yüksəlib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti