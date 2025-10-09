В Баку и регионах Азербайджана ожидается усиление ветра

В Баку, на Апшеронском полуострове и в регионах Азербайджана объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой 10 октября ветреной погодой.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Шеки, Огузе, Исмаиллы, Евлахе, Барде, Тертере, Мингячевире, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Гёйчае, Зардабе и Агдаше, в соответствии с оранжевым предупреждением, ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

В Баку, на Апшеронском полуострове и в других регионах страны ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.