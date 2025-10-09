Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    В Баку и регионах Азербайджана ожидается усиление ветра

    Экология
    • 09 октября, 2025
    • 16:44
    В Баку и регионах Азербайджана ожидается усиление ветра

    В Баку, на Апшеронском полуострове и в регионах Азербайджана объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой 10 октября ветреной погодой.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Шеки, Огузе, Исмаиллы, Евлахе, Барде, Тертере, Мингячевире, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Гёйчае, Зардабе и Агдаше, в соответствии с оранжевым предупреждением, ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

    В Баку, на Апшеронском полуострове и в других регионах страны ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

    ветер Национальная гидрометеорологическая служба прогноз погоды предупреждение
    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Последние новости

    17:33

    ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    17:30

    В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков

    Происшествия
    17:30

    Азербайджан может сотрудничать с кувейтской компанией Alshaya Group в сфере цифровой торговли

    Бизнес
    17:24

    Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

    Энергетика
    17:23

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества

    Бизнес
    17:19

    Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травм

    Внутренняя политика
    17:17

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    17:10

    Глава малазийской корпорации: Азербайджан должен определить приоритеты халяльной индустрии

    Бизнес
    17:10
    Фото
    Видео

    В Гяндже произошел взрыв в жилом доме

    Происшествия
    Лента новостей