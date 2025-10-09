В Баку и регионах Азербайджана ожидается усиление ветра
Экология
- 09 октября, 2025
- 16:44
В Баку, на Апшеронском полуострове и в регионах Азербайджана объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой 10 октября ветреной погодой.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Шеки, Огузе, Исмаиллы, Евлахе, Барде, Тертере, Мингячевире, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Гёйчае, Зардабе и Агдаше, в соответствии с оранжевым предупреждением, ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.
В Баку, на Апшеронском полуострове и в других регионах страны ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
Последние новости
17:33
ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписаниеФинансы
17:30
В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиковПроисшествия
17:30
Азербайджан может сотрудничать с кувейтской компанией Alshaya Group в сфере цифровой торговлиБизнес
17:24
Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаутаЭнергетика
17:23
Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничестваБизнес
17:19
Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травмВнутренняя политика
17:17
Стоимость серебра обновила исторический максимумФинансы
17:10
Глава малазийской корпорации: Азербайджан должен определить приоритеты халяльной индустрииБизнес
17:10
Фото
Видео