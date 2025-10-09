Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək
Ekologiya
- 09 oktyabr, 2025
- 16:35
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bölgələrdə oktyabrın 10-da gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Belə ki, Şəki, Oğuz, İsmayıllı, Yevlax, Bərdə, Tərtər, Mingəçevir, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Göyçay, Zərdab və Ağdaşda şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək. Bu narıncı xəbərdarlığa uyğundur.
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda ölkənin digər bölgələrində isə şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək. Bu isə sarı xəbərdarlıq deməkdir.
Son xəbərlər
17:32
Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edibFutbol
17:30
Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıbMaliyyə
17:25
Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"Fərdi
17:15
Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edibRegion
17:15
Paşinyan Aİ komissarı ilə "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsini müzakirə edibRegion
17:14
Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Mpay"ə icrası məcburi göstəriş veribMaliyyə
17:11
DİN Astarada əməliyyat keçirib, 55 kq narkotik aşkarlanıbHadisə
17:10
Azərbaycan Küveytin "Alshaya Group" şirkəti ilə rəqəmsal ticarət sahəsində əməkdaşlıq edə bilərBiznes
17:05