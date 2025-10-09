İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Ekologiya
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:35
    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bölgələrdə oktyabrın 10-da gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Belə ki, Şəki, Oğuz, İsmayıllı, Yevlax, Bərdə, Tərtər, Mingəçevir, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Göyçay, Zərdab və Ağdaşda şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək. Bu narıncı xəbərdarlığa uyğundur.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda ölkənin digər bölgələrində isə şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək. Bu isə sarı xəbərdarlıq deməkdir.

    Güclü külək Milli Hidrometeorologiya Xidməti Sarı xəbərdarlıq narıncı xəbərdarlıq
    В Баку и регионах Азербайджана ожидается усиление ветра

    Son xəbərlər

    17:32

    Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib

    Futbol
    17:30

    Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"

    Fərdi
    17:15

    Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edib

    Region
    17:15

    Paşinyan Aİ komissarı ilə "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    17:14

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Mpay"ə icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    17:11

    DİN Astarada əməliyyat keçirib, 55 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    17:10

    Azərbaycan Küveytin "Alshaya Group" şirkəti ilə rəqəmsal ticarət sahəsində əməkdaşlıq edə bilər

    Biznes
    17:05

    İsrail Qəzzaya zərbə endirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti