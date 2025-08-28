В Баку и на Абшероне завтра осадков не ожидается
Экология
- 28 августа, 2025
- 12:27
В Баку и на Абшеронском полуострове 29 августа будет преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет в течение дня.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 20-24, днем – 29-33 градуса тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью – 60-70%, днем – 35-40%.
Завтра в регионах Азербайджана также ожидается в основном без осадков, ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 34-39, ночью 10-15, днем в горах 20-25 градусов тепла.
