    Экология
    • 28 августа, 2025
    • 12:27
    В Баку и на Абшероне завтра осадков не ожидается

    В Баку и на Абшеронском полуострове 29 августа будет преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет в течение дня.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Температура воздуха составит ночью 20-24, днем – 29-33 градуса тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью – 60-70%, днем – 35-40%.

    Завтра в регионах Азербайджана также ожидается в основном без осадков, ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 20-25, днем ​​34-39, ночью 10-15, днем ​​в горах 20-25 градусов тепла.

    #Азербайджан   #погода   #прогноз погоды  
