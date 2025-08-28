Sabah 39 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Ekologiya
- 28 avqust, 2025
- 12:06
Azərbaycanda avqustun 29-da havanın 39 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək.
Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 60-70 %, gündüz 35-40 % təşkil edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Son xəbərlər
13:16
Paşinyan: II Qaregin vəzifəsini tərk etməlidirRegion
13:15
Azərbaycanın hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıbFutbol
13:11
Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurubDigər ölkələr
13:08
Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülürİnfrastruktur
13:04
Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyilDigər ölkələr
13:00
Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıbElm və təhsil
12:53
SOCAR 6 ayda Türkiyədəki zavodunda dizel yanacağı istehsalını 7 % artırıbEnergetika
12:51
Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilibİKT
12:50