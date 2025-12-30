В Баку и на Абшероне в праздничные дни осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 декабря-2 января.

Как сообщает "Report" со ссылкой на информацию Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове 31 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. В последний день уходящего года будет дуть юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, временами усиливаясь до 20-23 м/с. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит 0-3° тепла, днем потеплеет до 7-10° выше нуля.

Первый день 2026 года в столице Азербайджана и на Абшеронском полуострове также пройдет при переменной облачности, временами пасмурно, но в основном без осадков. 1 января будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, с порывами до 20-23 м/с. Температура воздуха в первую ночь января сохранится в пределах 0-3° тепла, а днем составит 4-7° тепла.

2 января жителей столицы и Абшерона ожидает переменчивая погода с периодическими дождями. Синоптики предупреждают о северо-западном ветре, скорость которого составит 15-20 м/с, с порывами, достигающими 23-28 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут 1-3° тепла, а днём воздух прогреется до 3-5° выше нуля.

31 декабря в Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре ожидается преимущественно ясная погода без осадков, но с вечера 31-го до утра 2 января ожидаются осадки в виде снега. Временами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11° мороза, днем 0-5° тепла. Синоптики предупреждают, что ночью и в утренние часы существует повышенная вероятность обледенения дорожного покрытия.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Физули, Агдаме, а также в Дашкесан-Гядабейской и Гёйгёльской зонах в ближайшие дни ожидается переменчивая погода, преимущественно без осадков. Однако с вечера 31 декабря до вечера 2 января местами возможны осадки в виде снега. Временами возможен туман. Западный ветер в некоторых местах временами усилится. Температура воздуха ночью составит 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Ночью и утром существует вероятность обледенения некоторых дорог.

В районах Восточного Зангезура – Джебраиле, Кельбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане – в ближайшие дни ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Однако метеорологи предупреждают о существенных изменениях погодных условий начиная с вечера 31 декабря. С вечера последнего дня уходящего года до вечера 2 января в горных районах региона прогнозируются осадки, преимущественно в виде снега. Жителям и гостям этих территорий следует также быть готовыми к периодическому туману. Западный ветер в некоторых местах временами усилится. Температура воздуха ночью составит 2-7, в горных районах 10-13° мороза, днем 0-5 градусов тепла, в горных районах до 3° мороза.

В остальных регионах страны в период с 31 декабря по 2 января погода в целом ожидается преимущественно без осадков. Вместе с тем, начиная с вечера 31 декабря до 2 января, в ряде районов, в основном в горной и предгорной местности, временами возможны осадки и снег, местами мокрый снег. Ожидается туман, западный ветер в отдельных районах будет усиливаться.