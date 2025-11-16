В Баку и на Абшероне ожидается пасмурная погода, в ряде районов - ливни

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Экология
    • 16 ноября, 2025
    • 12:08
    Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность, в ряде районов пойдут дожди.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

    Утром и вечером местами возможна изморось. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 80-85%, днем 60-70%.

    В районах Азербайджана временами возможны дожди, в отдельных местах - кратковременные ливни, грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Местами может наблюдаться туман. Ожидается западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем 16-19° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла.

