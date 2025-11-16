İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq, rayonlara leysan, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    • 16 noyabr, 2025
    • 12:07
    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq, rayonlara leysan, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər və axşam bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Havanın temperaturu gecə 9-13° isti, gündüz 15-18° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-70% olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 8-11° isti, gündüz 16-19° isti, dağlarda gecə 0-4° isti, gündüz 4-8° isti olacaq.

    yağış dağlıq ərazi
    В Баку и на Абшероне ожидается пасмурная погода, в ряде районов - ливни

    Son xəbərlər

    12:22

    Fərhad Hacıyev: Vətən müharibəsindən sonra daha məğrur olduq

    Daxili siyasət
    12:20

    Hikmət Hacıyev: Son dövrlərdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin dinamik inkişafını bariz şəkildə görürük

    Digər
    12:18

    İmran Muxtarov: "Azərbaycan regionda kosmos mərkəzi kimi rolunu gücləndirir"

    İKT
    12:07

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq, rayonlara leysan, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    12:05

    Azərbaycanlı basketbolçu klubu üçün sponsor axtarır

    Komanda
    11:58

    Prezident: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdirlər

    Xarici siyasət
    11:54

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Şərq və Qərb, Şimal və Cənub arasında birləşdirici həlqədir

    Xarici siyasət
    11:50

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücum edib, ölən və yaralanan var

    Digər ölkələr
    11:48

    İlham Əliyev: Vaşinqton razılaşmaları regionun tranzit imkanlarını genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti