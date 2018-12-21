В Баку директора завода крупно оштрафовали за загрязнение окружающей среды

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Поступившая в министерство экологии и природных ресурсов жалоба о том, что действующий по адресу улица Мадан, 14 в поселке Гарачухур Сураханского района столицы металлоплавильный завод S.Steel загрязняет атмосферный воздух выбросами вредных веществ, была рассмотрена сотрудниками министерства.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, с этой целью был проведен мониторинг.

В ходе мониторинга было выявлено, что количество вредных выбросов в атмосферу превышает допустимую норму.

По факту в отношении директора завода Ялчина Асадова составлен акт и протокол. В настоящее время принимаются меры по оформлению штрафа в отношении директора на 12500 манатов, как юридического лица.

С целью предотвращения попадания вредных выбросов в атмосферный воздух, установки современных очистных сооружений и оборудования, руководству предприятия было выдано обязательное к исполнению указание.