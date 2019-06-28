В Азербайджане ожидается понижение температуры

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром на отдельных участках полуострова есть вероятность непродолжительных осадков. Северо-западный ветер во вторую половину дня временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-25, в первую половину дня 35-37, во вторую половину дня 30-33 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 750 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 30-35%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер во второй половине дня временами усилится. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер во второй половине дня временами усилится. Температура морской воды составит 26-27 градусов тепла.

29 июня в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых местах возможны дожди. Есть вероятность ливня, гроз и града. Западный ветер днем на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью ночью будет 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, после продолжавшейся несколько дней аномальной жары, с вечера 29 июня по вторую половину дня 2 июля на фоне сильного северного ветра на Абшеронском полуострове температура воздуха может понизиться на 5-10 градусов, что благоприятного для большинства людей.