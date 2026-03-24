В Азербайджане завтра ожидаются осадки, местами интенсивные

В Азербайджане 25 марта местами ожидаются интенсивные осадки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в некоторых местах возможен дождь. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-9, днем - 12-17° тепла.

В регионах прогнозируются переменные осадки, в отдельных местах - интенсивные, возможны грозы и град, в горах - снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 13-18° тепла, в горах ночью 2-5, днем - 5-10° тепла.