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В Азербайджане завтра ожидается до 21 градуса тепла

В Азербайджане завтра ожидается до 21 градуса тепла 17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
16 марта 2023 г. 13:33
В Азербайджане завтра ожидается до 21 градуса тепла

17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых местах возможны осадки и туман.

Южный ветер во второй половине дня сменится северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, в горных районах - снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-7° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 17
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