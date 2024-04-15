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Новые искусственные земельные участки на Каспии не будут препятствовать мореходству

Новые искусственные земельные участки на Каспии не будут препятствовать мореходству Новые искусственные земельные участки в азербайджанском секторе Каспия не будут представлять опасность и препятствовать мореходству.
Экология
15 апреля 2024 г. 13:52
Новые искусственные земельные участки на Каспии не будут препятствовать мореходству

Новые искусственные земельные участки в азербайджанском секторе Каспия не будут представлять опасность и препятствовать мореходству.

Как сообщает Report, об этом говорится в поступившем в парламент проекте закона "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря".

Документ определяет формы и требования к созданию искусственных земельных участков.

Согласно документу, земельные участки не должны препятствовать либо создавать угрозу мореходству. Создание подобных земельных участков будет запрещено.

Также запрещено создание искусственного земельного участка без документа по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), утвержденного государственной экологической экспертизой.

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Версия на азербайджанском языке Dəniz üzgüçülüyünə təhlükə və maneə yaradan süni torpaq sahələrinin yaradılması qadağan ediləcək

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