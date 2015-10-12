Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за незаконную охоту на леопарда охотник оштрафован на 9 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, житель села Сым Астаринского района Бёюкзаде Натиг Наби оглу в пограничной зоне Национального парка Гиркан незаконно охотился на леопарда, занесенного в Красную книгу, и был задержан 9 октября 2015 года при продаже шкуры животного.

Согласно решению №176 Кабинета министров от 6 ноября 2004 года, за нанесенный природе ущерб в результате незаконной охоты на леопарда применяется штраф в размере 3 тыс. манатов, а при незаконной охоте на леопарда на территории государственных заповедников и национальных парков штраф применяется в 3-кратном размере. По факту браконьерства Бёюкзаде Натиг Наби оглу оштрафован на 9 тыс. манатов, он задержан, так как в его действиях есть преступный состав по ст. 258 УК. В связи с этим министерство экологии и природных ресурсов готовит документы для предоставления в Генпрокуратуру.

Отметим, что кавказские леопарды, считающиеся редкой жемчужиной мировой фауны, занесены в Красную книгу Азербайджанской Республики и Красный список Международного союза охраны природы. За последние десятилетия из-за незаконной охоты и ухудшения естественного ареала проживания численность этих редких животных резко сократилась.

В результате исследований и с помощью видеоматериалов, зафиксированных камерами наблюдений, установленными возглавляемым вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой Общественным объединением "Международный диалог во имя охраны окружающей среды" (IDEA) и Всемирным фондом дикой природы (WWF) в Национальных парках Гиркан и Зангезур, было выявлено, что в Азербайджане насчитывается 6 кавказских леопардов.

В 2009 году министерство экологии и природных ресурсов приняло План мероприятий по усилению охраны леопардов. Введен запрет на охоту леопардов и в национальном законодательстве ужесточены меры административной ответственности за убийство этих редких животных.

Министерство экологии и природных ресурсов категорически осуждает факт охоты на редкие виды леопардов, считающиеся жемчужиной Азербайджана, призывает население заботиться о природе, вести борьбу с браконьерством.