В Азербайджане за минувшие три дня высажено более 15 тыс. деревьев

В Агджабадинском, Шекинском, Сиязаньском и Агдашском районах Азербайджана в условиях благоприятного климата сегодня на 4,7 га территории высажено 8 150 деревьев и кустарников различных пород.

Об этом сообщил Report руководитель Службы развития лесного хозяйства Рамик Ашрафов.

По его словам, за минувшие три дня на территории 14,4 га лесного фонда в Товузском, Сабирабадском, Шабранском, Сиязаньском, Губинском, Хачмазском, Шамахинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шекинском, Загатальском, Гёранбойском, Джалилабадском, Агджабединском, Бардинском, Агдашском, Дашкесанском, Гедабекском, Самухском и Габалинском районах высажено 15 475 деревьев различных пород.