В Азербайджане за день в лесных массивах посажено более 21 тыс. деревьев

В Азербайджане при участии представителей Министерства экологии и природных ресурсов, а также сотрудников региональных центров лесного хозяйства за один день на лесных участках посажено более 21 тыс. деревьев.

В Азербайджане при участии представителей Министерства экологии и природных ресурсов, а также сотрудников региональных центров лесного хозяйства за один день на лесных участках посажено более 21 тыс. деревьев.

Как сообщили Report в министерстве, по всей стране проведены масштабные мероприятия по лесовосстановлению, с учетом климатических условий каждого региона высажены различные виды деревьев, выращенных в питомниках центров лесного хозяйства.

Более 21 тысячи саженцев эльдарской сосны, восточного платана, ясеня, железного дерева, дуба и липы высажены на общей площади в 13 га в Хачмазском, Шабранском, Сабирабадском, Бардинском, Шамахинском, Загатальском, Шекинском, Гахском, Габалинском, Масаллинском, Лянкяранском, Газахском, Шамкирском, Бейлаганском и Гёйгельскогом районах.