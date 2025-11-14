Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан вновь поддержал турецкую инициативу "Дыхание ради будущего"

    Экология
    • 14 ноября, 2025
    • 14:29
    Азербайджан вновь поддержал турецкую инициативу Дыхание ради будущего

    В Азербайджане прошла масштабная акция по посадке деревьев в поддержку ежегодной турецкой экологической инициативы "Дыхание ради будущего".

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

    Акции прошли на территории Абшеронского полуострова, а также в лесном фонде страны. В течение одного дня было высажено 111 111 саженцев.

    Мероприятие стало частью подготовки к Всемирному дню окружающей среды и Всемирному форуму по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году.

    Азербайджан присоединился к турецкой инициативе "Дыхание ради будущего" в 2020 году.

