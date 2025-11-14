Азербайджан вновь поддержал турецкую инициативу "Дыхание ради будущего"

В Азербайджане прошла масштабная акция по посадке деревьев в поддержку ежегодной турецкой экологической инициативы "Дыхание ради будущего".

Как передает Report, об этом сообщило Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Акции прошли на территории Абшеронского полуострова, а также в лесном фонде страны. В течение одного дня было высажено 111 111 саженцев.

Мероприятие стало частью подготовки к Всемирному дню окружающей среды и Всемирному форуму по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году.

Азербайджан присоединился к турецкой инициативе "Дыхание ради будущего" в 2020 году.