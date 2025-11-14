Азербайджан вновь поддержал турецкую инициативу "Дыхание ради будущего"
Экология
- 14 ноября, 2025
- 14:29
В Азербайджане прошла масштабная акция по посадке деревьев в поддержку ежегодной турецкой экологической инициативы "Дыхание ради будущего".
Как передает Report, об этом сообщило Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Акции прошли на территории Абшеронского полуострова, а также в лесном фонде страны. В течение одного дня было высажено 111 111 саженцев.
Мероприятие стало частью подготовки к Всемирному дню окружающей среды и Всемирному форуму по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году.
Азербайджан присоединился к турецкой инициативе "Дыхание ради будущего" в 2020 году.
Последние новости
14:42
Песков: Операция Southern Spear должна осуществляться строго по международному правуДругие страны
14:39
Беларусь построит третий блок БелАЭСДругие страны
14:35
Фото
В Ханкенди состоялось заседание органов безопасности тюркских государствВнешняя политика
14:34
ЦБА начнет ежемесячно публиковать статистику по реестру обремененийФинансы
14:33
Зияфет Аскеров: Азербайджан продолжит укреплять гуманитарное сотрудничество в рамках СНГВнешняя политика
14:29
Фото
Азербайджан вновь поддержал турецкую инициативу "Дыхание ради будущего"Экология
14:27
Фото
В результате ракетного обстрела Киева нанесен ущерб зданию посольства Азербайджана в УкраинеВнешняя политика
14:27
Фото
Вернувшимся в село Ханюрду жителям вручены ключи от домовВнутренняя политика
14:21