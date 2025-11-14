İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Türkiyənin "Gələcəyə nəfəs!" çağırışı ilə Azərbaycanda 111 min 111 ağac əkilib

    Ekologiya
    • 14 noyabr, 2025
    • 14:00
    Türkiyənin Gələcəyə nəfəs! çağırışı ilə Azərbaycanda 111 min 111 ağac əkilib

    Türkiyənin "Gələcəyə nəfəs!" çağırışı ilə hər il təşkil olunan ağacəkmə aksiyasına dəstək olaraq bu il də Azərbaycanda genişmiqyaslı ağacəkmə tədbirləri təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, Abşeron yarımadasında və ölkənin meşə fondu torpaqlarında keçirilən aksiyalar zamanı bir gündə ümumilikdə 111 min 111 ədəd ağac əkilib.

    Qeyd edilib ki, bu aksiyalar 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Ətraf Mühit Günü və Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) ərəfəsində Azərbaycanın qlobal ekoloji təşəbbüslərə dəstəyini, ekoloji məsuliyyətini, eləcə də yaşıl inkişaf və davamlı gələcək naminə atdığı ardıcıl addımları bir daha nümayiş etdirir.

    Azərbaycan 2020-ci ildən başlayaraq Türkiyənin "Gələcəyə nəfəs" ağacəkmə təşəbbüsünə qoşulub və hər il ölkənin bütün bölgələrində kütləvi ağacəkmə aksiyaları keçirilir.

    Türkiyə Gələcəyə nəfəs ETSN ağacəkmə

