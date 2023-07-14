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В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов 15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
14 июля 2023 г. 14:10
В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых северных и западных районах ожидаются периодические дожди и грозы. Будет преобладать умеренный западный ветер. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 18-23° тепла.

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