В Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах временами ожидаются дожди, в некоторых местах интенсивные, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.