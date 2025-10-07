Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Азербайджане с начала года задержаны 122 браконьера, среди них — 10 иностранцев

    Экология
    • 07 октября, 2025
    • 12:45
    В Азербайджане с начала года задержаны 122 браконьера, среди них — 10 иностранцев

    В первые девять месяцев текущего года в Азербайджане задержаны 122 человека, занимавшихся незаконной охотой. Среди них - 10 граждан иностранных государств.

    Как сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, все нарушители были задержаны в ходе контрольных мероприятий, направленных на пресечение фактов браконьерства.

    "В отношении всех задержанных приняты меры в соответствии с законодательством. Общая сумма наложенных штрафов за факты незаконной охоты составила 121 878 манатов", - отметила представитель министерства.

