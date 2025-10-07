İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda qanunsuz ov edən əcnəbilərin sayı açıqlanıb

    Ekologiya
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:17
    Azərbaycanda bu ilin 9 ayı ərzində qanunsuz ov hallarının qarşısının alınması məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) aidiyyəti qurumları nəzarət tədbirləri nəticəsində 122 nəfəri saxlayıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq ETSN-nin mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib.

    Onun sözlərinə görə, saxlanılan şəxslərdən 10-u xarici ölkə vətəndaşıdır.

    "Onlar barəsində qanunamüvafiq tədbirlər görülüb. Qanunsuz ov faktları ilə bağlı ümumilikdə 121 min 878 manat məbləğində cərimə tətbiq olunub", - o əlavə edib.

    qanunsuz ov ETSN cərimə
