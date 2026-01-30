Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане продлен сезон охоты

    Экология
    • 30 января, 2026
    • 12:36
    В Азербайджане продлен сезон охоты

    В Азербайджане сезон охоты продлен до 1 марта 2026 года.

    Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.

    Соответствующее решение принято на очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты.

    В ведомстве отметили, что по итогам зимнего учета птиц специалисты зафиксировали стабильность популяций. С учетом текущей ситуации, особенностей зимовки пернатых, а также обращений охотников продление сезона до 1 марта 2026 года признано целесообразным.

    В Службе охраны биоразнообразия подчеркнули, что в период охотничьего сезона граждане обязаны строго соблюдать требования законодательства, охотиться только в рамках установленных лимитов и при наличии законных разрешений. Отдельно отмечено, что охота на запрещенных территориях, включая национальные парки и государственные природные заповедники, недопустима.

    сезон охоты Минэкологии Охота в Азербайджане
    Azərbaycanda ov mövsümünün müddəti uzadılıb
    Лента новостей