В Азербайджане продлен сезон охоты

В Азербайджане сезон охоты продлен до 1 марта 2026 года.

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Соответствующее решение принято на очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты.

В ведомстве отметили, что по итогам зимнего учета птиц специалисты зафиксировали стабильность популяций. С учетом текущей ситуации, особенностей зимовки пернатых, а также обращений охотников продление сезона до 1 марта 2026 года признано целесообразным.

В Службе охраны биоразнообразия подчеркнули, что в период охотничьего сезона граждане обязаны строго соблюдать требования законодательства, охотиться только в рамках установленных лимитов и при наличии законных разрешений. Отдельно отмечено, что охота на запрещенных территориях, включая национальные парки и государственные природные заповедники, недопустима.