    СМИ: Лекорню отложил обновление кабинета из-за возможной резолюции о недоверии

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 21:06
    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню после консультаций с президентом республики Эмманюэлем Макроном отложил ранее анонсированные перестановки в правительстве.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в окружении главы кабмина.

    По данным издания, премьер временно отказался от обновления состава кабинета из-за резолюции о недоверии, которую намерена внести в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции правая партия "Национальное объединение", недовольная энергетической политикой правительства.

    "Премьер-министр ждет, когда будет объявлено об обсуждении вотума недоверия, предлагаемого "Национальным объединением", - отмечает источник издания.

    Le Parisien полагает, что перестановки в кабмине будут проведены не ранее 25 февраля. Уже известно, что правительство покинут три его члена: министр культуры Рашида Дати, которая участвует в выборах мэра Парижа, министр, ответственная за государственные счета, Амели де Моншален, назначенная на пост главы Счетной палаты, а также министр по вопросам автономии и инвалидности Шарлот Парментье-Лекок.

    Франция Себастьен Лекорню новый состав Кабинет министров
