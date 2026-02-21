СМИ: Лекорню отложил обновление кабинета из-за возможной резолюции о недоверии

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню после консультаций с президентом республики Эмманюэлем Макроном отложил ранее анонсированные перестановки в правительстве.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в окружении главы кабмина.

По данным издания, премьер временно отказался от обновления состава кабинета из-за резолюции о недоверии, которую намерена внести в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции правая партия "Национальное объединение", недовольная энергетической политикой правительства.

"Премьер-министр ждет, когда будет объявлено об обсуждении вотума недоверия, предлагаемого "Национальным объединением", - отмечает источник издания.

Le Parisien полагает, что перестановки в кабмине будут проведены не ранее 25 февраля. Уже известно, что правительство покинут три его члена: министр культуры Рашида Дати, которая участвует в выборах мэра Парижа, министр, ответственная за государственные счета, Амели де Моншален, назначенная на пост главы Счетной палаты, а также министр по вопросам автономии и инвалидности Шарлот Парментье-Лекок.