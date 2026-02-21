İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    KİV: Lekornu Makronla məsləhətləşmələrdən sonra hökumət dəyişikliklərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 22:55
    KİV: Lekornu Makronla məsləhətləşmələrdən sonra hökumət dəyişikliklərini təxirə salıb

    Fransanın Baş naziri Sebastyan Lekornu respublika Prezidenti Emmanuel Makronla məsləhətləşmələrdən sonra əvvəlcədən elan edilmiş hökumət dəyişikliklərini təxirə salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" qəzeti Nazirlər Kabinetinin başçısının ətrafındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Baş nazir hökumətin enerji siyasətindən narazı olan sağçı "Milli Birlik" Partiyasının Fransanın Milli Assambleyasına (parlamentin aşağı palatası) təqdim etmək niyyətində olduğu etimadsızlıq qətnaməsi səbəbindən kabinetin yenilənməsindən müvəqqəti imtina edib.

    "Baş nazir "Milli Birlik" tərəfindən təklif edilən etimadsızlıq votumunun müzakirəsinin elan edilməsini gözləyir", - nəşrin mənbəsi bildirib.

    Qeyd olunub ki, kabinetdə dəyişikliklər ən tezi 25 fevralda həyata keçiriləcək. Hökuməti tərk edəcək üç nəfər artıq məlumdur: "Paris meri seçkilərində iştirak edən mədəniyyət naziri Raşida Dati, Hesablama Palatasının rəhbəri vəzifəsinə təyin olunmuş dövlət hesablarına cavabdeh nazir Ameli de Monşalen, həmçinin muxtariyyət və əlillik məsələləri üzrə nazir Şarlot Parmentye-Lekok hökuməti tərk edəcək".

    Sebastyan Lekornu Emmanuel Makron Fransa Raşida Dati Ameli de Monşalen
    СМИ: Лекорню отложил обновление кабинета из-за возможной резолюции о недоверии

    Son xəbərlər

    23:04

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" səfərdə məğlub olub

    Futbol
    22:55

    KİV: Lekornu Makronla məsləhətləşmələrdən sonra hökumət dəyişikliklərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    22:37
    Foto

    Azərbaycan gimnastları batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kubokunun ilk günündə uğurlu çıxış ediblər

    Fərdi
    22:19

    Tramp Vaşinqtonda fövqəladə vəziyyət elan edib

    Digər ölkələr
    21:59

    ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi koalisiya Suriyadakı hərbi bazadan qüvvələrini çıxarır

    Digər ölkələr
    21:48

    Rusiyada yol qəzasında dörd nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Region
    21:29

    Türkiyənin Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmisi Misirə çatıb

    Region
    21:19

    Xil Pinto: Venesuela ABŞ-ni faydalı münasibətlər mərhələsinə keçməyə çağırır

    Digər ölkələr
    21:06

    Fridrix Merts rüsumları müzakirə etmək üçün Vaşinqtona gedəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti