Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за попадания сточных вод в реку
- 21 февраля, 2026
- 20:23
Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в столице страны из-за попадания сточных вод из городской канализации в реку Потомак.
Как передает Report, об этом сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Это наделяет ведомство полномочиями по координации всех действий местных властей по противодействию последствиям ЧС, а также оказанию помощи местному населению.
В середине января в результате прорыва канализационных труб в штате Мэриленд в столичную реку Потомак попали 886 тыс. куб. м сточных вод. Ниже по течению от места инцидента расположены водозаборные сооружения Вашингтона, которые в настоящее время закрыты.
В феврале глава администрации США отметил, что в Мэриленде "разворачивается масштабная экологическая катастрофа" и обвинил руководство штата в некомпетентности.