Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за попадания сточных вод в реку

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 20:23
    Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за попадания сточных вод в реку

    Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в столице страны из-за попадания сточных вод из городской канализации в реку Потомак.

    Как передает Report, об этом сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

    Это наделяет ведомство полномочиями по координации всех действий местных властей по противодействию последствиям ЧС, а также оказанию помощи местному населению.

    В середине января в результате прорыва канализационных труб в штате Мэриленд в столичную реку Потомак попали 886 тыс. куб. м сточных вод. Ниже по течению от места инцидента расположены водозаборные сооружения Вашингтона, которые в настоящее время закрыты.

    В феврале глава администрации США отметил, что в Мэриленде "разворачивается масштабная экологическая катастрофа" и обвинил руководство штата в некомпетентности.

    Дональд Трамп США Вашингтон режим ЧП
    Ты - Король

    Последние новости

    20:23

    Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за попадания сточных вод в реку

    Другие страны
    20:19

    Трамп повысил пошлины на импорт до 15%

    Другие страны
    20:10

    В Милли Меджлисе опровергли информацию о контракте на 2,2 млн манатов

    Милли Меджлис
    20:06

    Глава МИД Ирана и премьер Катара обсудили результаты переговоров с США

    В регионе
    19:54

    ВСУ поразили российскую нефтебазу, корабли и самолеты на оккупированных территориях

    Другие страны
    19:37
    Фото

    На главной площади Амстердама прошла акция "Справедливость для Ходжалы"

    Внешняя политика
    19:22

    В Оренбургской области РФ четыре человека погибли в ДТП

    В регионе
    19:13

    Глава МИД: Венесуэла призывает к взаимовыгодным отношения с США

    Другие страны
    18:55
    Фото

    Определился победитель чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    Лента новостей