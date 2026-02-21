Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за попадания сточных вод в реку

Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в столице страны из-за попадания сточных вод из городской канализации в реку Потомак.

Как передает Report, об этом сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Это наделяет ведомство полномочиями по координации всех действий местных властей по противодействию последствиям ЧС, а также оказанию помощи местному населению.

В середине января в результате прорыва канализационных труб в штате Мэриленд в столичную реку Потомак попали 886 тыс. куб. м сточных вод. Ниже по течению от места инцидента расположены водозаборные сооружения Вашингтона, которые в настоящее время закрыты.

В феврале глава администрации США отметил, что в Мэриленде "разворачивается масштабная экологическая катастрофа" и обвинил руководство штата в некомпетентности.