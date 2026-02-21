Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Мерц едет в Вашингтон для обсуждения пошлин

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 20:41
    Мерц едет в Вашингтон для обсуждения пошлин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом изменившуюся ситуацию с пошлинами.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу ARD после завершения съезда Христианско-демократического союза в Штутгарте.

    "Это интересное решение, которое многие ожидали: Верховный суд в Вашингтоне указал администрации на границы ее полномочий в вопросах таможенной политики", - сказал Мерц, уточнив, что вердикт касается не секторальных пошлин, а общей тарифной ставки.

    По словам канцлера, переговорам с президентом США будут предшествовать консультации ЕС с целью выработки "совершенно четкой европейской позиции". "Таможенная политика - это компетенция Европейского союза, а не отдельных государств-членов. Я отправлюсь в Вашингтон с согласованной европейской позицией", - продолжил канцлер.

    "Прежде всего это (пошлины - ред.) наносит ущерб той стране, которая их вводит", - указал глава правительства. ФРГ, по его словам, также испытывает нагрузку, так как поставляет меньше товаров. "Но платить больше в итоге приходится потребителям в США", - пояснил Мерц, назвав вердикт американского суда позитивной новостью. "Разделение ветвей власти в США, по всей видимости, все еще функционирует, и это хорошая новость", - резюмировал он.

    По данным газеты Bild, канцлер Германии в начале марта совершит визит в США, где, как ожидается, встретится с президентом Дональдом Трампом. Встреча в Белом доме намечена на 3 марта.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц таможенные пошлины США Вашингтон
    Fridrix Merts rüsumları müzakirə etmək üçün Vaşinqtona gedəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    21:26

    Коалиция во главе с США выводит силы с военной базы в Эль-Хасаке

    Другие страны
    21:06

    СМИ: Лекорню отложил обновление кабинета из-за возможной резолюции о недоверии

    Другие страны
    20:50

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор

    Внешняя политика
    20:41

    Мерц едет в Вашингтон для обсуждения пошлин

    Другие страны
    20:23

    Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за попадания сточных вод в реку

    Другие страны
    20:19

    Трамп повысил пошлины на импорт до 15%

    Другие страны
    20:10

    В Милли Меджлисе опровергли информацию о контракте на 2,2 млн манатов

    Милли Меджлис
    20:06

    Глава МИД Ирана и премьер Катара обсудили результаты переговоров с США

    В регионе
    19:54

    ВСУ поразили российскую нефтебазу, корабли и самолеты на оккупированных территориях

    Другие страны
    Лента новостей