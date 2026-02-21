Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Милли Меджлисе опровергли информацию о контракте на 2,2 млн манатов

    Милли Меджлис
    • 21 февраля, 2026
    • 20:10
    В Милли Меджлисе опровергли информацию о контракте на 2,2 млн манатов

    В последние дни в ряде СМИ распространилась информация о контракте между Милли Меджлис Азербайджана и ООО Improtex Motors на техническое обслуживание служебных автомобилей парламента. В публикациях утверждалось, что стоимость договора составляет 2 млн 282 тыс. 605 манатов.

    Как передает Report, в Отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

    "Сообщаем, что в соответствии с заключенным между сторонами договором ООО "Improtex Motors" будет осуществлять замену масла и смазочных материалов в транспортных средствах Милли Меджлиса, находящихся на официальной гарантии, обеспечивать их запасными частями, а также оказывать соответствующие сервисные услуги. Общая сумма договора составляет 22 тыс. 826 манатов", - отметили в парламенте.

    Милли Меджлис контракт опровержение
    MM: "İmprotex Motors" MMC ilə müqavilənin məbləği 22,8 min manatdır
