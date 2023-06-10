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В Азербайджане побережья Каспия и ряда рек очищены от мусора

В Азербайджане побережья Каспия и ряда рек очищены от мусора В Азербайджане при организации министерства экологии и природных ресурсов и при поддержке региональных органов Исполнительной власти прошли акции по очистке побережья.
Экология
10 июня 2023 г. 17:05
В Азербайджане побережья Каспия и ряда рек очищены от мусора

В Азербайджане при организации министерства экологии и природных ресурсов и при поддержке региональных органов Исполнительной власти прошли акции по очистке побережья.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Было отмечено, что в ходе акций, проведенных на берегу Каспийского моря в поселке Бильгя, городах Сумгайыт, Лянкяран, в Нефтечалинском и Шабранском районах, на берегу реки Зайзид в Шекинском районе, на берегу реки Гарачай в Горанбойском районе, а также возле водохранилищ Шамкир и Варвара, были собраны и вывезены пластиковые и другие отходы.

"Министерство экологии и природных ресурсов призывает граждан принимать активное участие в подобных мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды, проявлять заботу о ней", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir sıra bölgələrdə çay sahilləri tullantılardan təmizlənib

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