В Азербайджане побережья Каспия и ряда рек очищены от мусора

В Азербайджане при организации министерства экологии и природных ресурсов и при поддержке региональных органов Исполнительной власти прошли акции по очистке побережья.

В Азербайджане при организации министерства экологии и природных ресурсов и при поддержке региональных органов Исполнительной власти прошли акции по очистке побережья.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Было отмечено, что в ходе акций, проведенных на берегу Каспийского моря в поселке Бильгя, городах Сумгайыт, Лянкяран, в Нефтечалинском и Шабранском районах, на берегу реки Зайзид в Шекинском районе, на берегу реки Гарачай в Горанбойском районе, а также возле водохранилищ Шамкир и Варвара, были собраны и вывезены пластиковые и другие отходы.

"Министерство экологии и природных ресурсов призывает граждан принимать активное участие в подобных мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды, проявлять заботу о ней", - говорится в сообщении.