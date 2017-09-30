В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия, дождь, мокрый снег и снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 1 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером в некоторых местах ожидаются дожди. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 13-15, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%.

МЭПР предупреждает, что со 2 октября до дня 4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами прогнозируются дожди, местами интенсивные. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем возможны грозы, временами дожди, которые местами могут перейти в ливень, есть вероятность града. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 10-14, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-6, днем 6-10 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что со второй половины 1 октября и до 5 октября на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди. Местами интенсивные дожди, град, в высокогорных районах есть вероятность мокрого снега, снега. Западный ветер местами будет усиливаться. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.