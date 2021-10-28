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В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и снег

В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и снег В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 29 октября до полудня 30 октября, и после короткого перерыва с вечера 31 октября до утра 1 ноября ожидается дождь.
Экология
28 октября 2021 г. 16:58
В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 29 октября до полудня 30 октября, и после короткого перерыва с вечера 31 октября до утра 1 ноября ожидается дождь.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

В некоторых местах ожидаются интенсивные осадки.

В районах Азербайджана с вечера 29 октября до полудня 30 октября, после короткого перерыва с вечера 31 октября до утра 1 ноября ожидается неустойчивая погода, прогнозируются интенсивные осадки, в горных районах - снег.

Не исключено повышение уровня воды в реках, ожидаются кратковременные наводнения и паводки в некоторых реках в Лянкярано-Астаринской зоне.

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Версия на английском языке Unstable weather expected in Azerbaijan in coming days
Версия на азербайджанском языке Sabahdan intensiv yağış və qar yağacaq

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