В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем - 19-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм ртутного столба до 761 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в ряде районов возможны изморось, временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем 10-15° тепла.