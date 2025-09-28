İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    • 28 sentyabr, 2025
    • 12:32
    Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb

    Sentyabrın 29-da Azərbaycanda müşahidə olunacaq hava proqnozu açıqlanıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumatına əsasən, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 14-17° isti, gündüz 19-23° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 60-65 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında az çiskinli olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman. Şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 12-16° isti, gündüz 19-24° isti, dağlarda gecə 2-6° isti, gündüz 10-15° isti olacaq.

    В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

    Son xəbərlər

    13:58

    Gəncədə III MDB Oyunlarının Media mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    13:53

    Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatında uğurla çıxış ediblər

    Komanda
    13:47

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Növbəti günlərdə medallarımızın sayı artacaq"

    Fərdi
    13:31

    Sorğu: Starmer Britaniya tarixində reytinqi ən aşağı olan Baş nazirdir

    Digər ölkələr
    13:20

    Cevdet Yılmaz: Ərdoğanla Tramp arasında görüş çox yaxşı keçib

    Region
    13:15

    Bürünc medal qazanan Azərbaycan üzgüçüsü: "III MDB Oyunları böyük təcrübədir"

    Fərdi
    13:15

    Zelenski: Rusiyanı diplomatiyaya məcbur etmək üçün zərbələri davam etdirəcəyik

    Region
    13:07

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında ilk qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    12:54

    Peskov: Putin Moskvada Trampla görüşməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti