В Азербайджане ожидается изморось и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 октября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в ряде столичных районов возможна изморось.

Юго-западный ветер утром сменится порывистым северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 16-18° тепла, днем - 19-23° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем - 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако утром в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь. Временами может наблюдаться туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 12-17° тепла.