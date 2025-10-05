Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Азербайджане ожидается изморось и сильный ветер

    Экология
    • 05 октября, 2025
    • 12:32
    В Азербайджане ожидается изморось и сильный ветер

    В Баку и на Абшеронском полуострове 6 октября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в ряде столичных районов возможна изморось.

    Юго-западный ветер утром сменится порывистым северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 16-18° тепла, днем - 19-23° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем - 65-75%.

    В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако утром в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь. Временами может наблюдаться туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 12-17° тепла.

    прогноз погоды Азербайджан национальная служба гидрометеорологии
