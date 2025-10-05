İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Sabah külək güclənəcək, çiskin olacaq

    Ekologiya
    • 05 oktyabr, 2025
    • 12:23
    Sabah külək güclənəcək, çiskin olacaq

    Oktyabrın 6-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi səhər arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 16-18° isti, gündüz 19-23° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 65-75 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər bəzi şərq rayonlarında az çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 12-17° isti, gündüz 22-27° isti, dağlarda gecə 5-10° isti, gündüz 12-17° isti olacaq.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    В Азербайджане ожидается изморось и сильный ветер

    Son xəbərlər

    15:52

    İran XİN: AEBA ilə Qahirə sazişi qüvvədən düşüb

    Region
    15:36

    Gürcüstan parlamentinin sədri: Dünənki əməliyyat ölkənin dinc inkişafını qorudu

    Region
    15:22
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan qılıncoynadanları günü iki medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    15:20

    Honkonq beynəlxalq hava limanı tayfun səbəbindən 100-dən çox reysi ləğv edib

    Digər ölkələr
    15:01

    Putin: "Tomaqawk" raketlərinin Kiyevə tədarükü Rusiya-ABŞ münasibətlərini korlayacaq

    Region
    14:53

    "Araz-Naxçıvan" komandası Naxçıvanda azarkeşlərlə görüşəcək

    Komanda
    14:45

    Azərbaycanın U-17 millisinin heyəti açıqlanıb

    Komanda
    14:35

    Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    14:28

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya 50 raket və 500 dronla hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti