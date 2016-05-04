​В Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью в отдельных частях полуострова местами возможны кратковременные осадки. Утром ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-15, днем 19-23 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

5 мая в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых горных районах ожидаются грозы, возможны кратковременные осадки. Утром местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла.