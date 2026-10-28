В ФРГ проведут более тщательную проверку сотрудников на предмет риска саботажа

Федеральное правительство Германии расширяет проверку сотрудников ключевых предприятий на предмет безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Handelsblatt.

Одобрен нормативный акт, цель которого – снизить риск диверсионных действий на экстремистской почве или таких, которые осуществляются в интересах иностранной разведки. Он призван защитить такие объекты, как железные дороги и водопроводные сети, от опасных атак со стороны так называемых инсайдеров – то есть лиц, имеющих доступ к критически важным объектам. С этой целью будет введено новое определение того, какие органы власти и подразделения компаний считаются уязвимыми с точки зрения безопасности.

В ходе проверки на безопасность органы власти заранее оценивают надежность лица – например, есть ли признаки экстремизма или уязвимо ли человек к шантажу. Соответствующее лицо должно дать согласие на проверку.

В этих проверках участвует Федеральное ведомство по охране конституции (BfV). Интенсивность проверки в каждом конкретном случае зависит от уровня важности объекта с точки зрения безопасности на соответствующем рабочем месте.

В перечень объектов, подпадающих под новые требования, включены: операторы объектов, способных восстановить работу энергосети после полного отключения электроснабжения; операторов цифровых энергетических систем мощностью более трех гигаватт; терминалы для сжиженного природного газа, подключенные к газовой сети и т.д.