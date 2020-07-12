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В Азербайджане наблюдались молнии, местами шли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Азербайджане наблюдались молнии, местами шли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА До утра 12-го июля в некоторых местах наблюдались молнии, местами пошли дожди.
Экология
12 июля 2020 г. 12:14
В Азербайджане наблюдались молнии, местами шли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

До утра 12-го июля в некоторых местах наблюдались молнии, местами пошли дожди.

Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков составило: в Кышчае (Шеки) - 51, в Шамкире - 30, в Сарыбаше (Гах) - 24, в Мингячевире -18, в Зардабе - 12, в Гяндже -11, в Товузе - 7, в Шеки - 6, в Шемахах - 5, в Джейранчёле - 5, в Гёйгёле, Загатале, Евлахе, Лерике - 4, в Тартаре, Барде, Губе - 3, в Грыз, Агстафе, Ордубаде, Геокчае, Сабирабаде - 2, в Кюрдамире, Хыналыге, Шахдаге, Гедабеке, Габале, Гусарах, Халтане, Баку - 1 мм.

11 июля в 18:20-19:47 проливные дожди в Дашкесанском районе вызвали сель в населенных пунктах Гараголлар в Дастафурчай и Башдашагил в Айричай.

Температура была ниже климатической нормы на 1 градус, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 29-32, в низменных районах 31-36, в горных районах до 16-19, в Нахчыване 20-34 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Ölkənin bəzi ərazilərində şimşək çaxıb, yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

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