О нас

В весенне-летний период водность в реках Азербайджана будет выше прошлогоднего показателя

В весенне-летний период водность в реках Азербайджана будет выше прошлогоднего показателя Специалисты-гидрологи Национальной службы гидрометеорологии и Управления гидрометеорологии Нахчыванской Автономной Республики завершили снегомерные работы в высокогорных районах страны.
Экология
22 апреля 2024 г. 14:29
В весенне-летний период водность в реках Азербайджана будет выше прошлогоднего показателя

Специалисты-гидрологи Национальной службы гидрометеорологии и Управления гидрометеорологии Нахчыванской Автономной Республики завершили снегомерные работы в высокогорных районах страны.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

Он отметил, что в ходе проведенных по 36 маршрутам снегомерных работ в горной местности Большого и Малого Кавказа были определены высота и вес снежного покрова, плотность снега.

По его словам, согласно результатам снегомерных работ, запасы снега в этом году были ниже многолетней нормы, но больше, чем в прошлом году: "На основании проведенных комплексных анализов, в том числе с учетом водности снега и прогнозируемых в весенний сезон гидрометеорологических условий, водность в реках в весенне-летний период будет несколько выше, чем в прошлом году, что будет близко к многолетней норме".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il qar ehtiyatı çoxillik normadan az olub

Другие новости из категории

Завтра ожидается дождливая и ветреная погода
Завтра ожидается дождливая и ветреная погода
22 апреля 2024 г. 12:47
В Самухе прошла акция по посадке деревьев и уборке территории
ФотоВ Самухе прошла акция по посадке деревьев и уборке территории
22 апреля 2024 г. 11:35
Ученые подсчитали ущерб от изменений климата
Ученые подсчитали ущерб от изменений климата
21 апреля 2024 г. 19:44
На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости
На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости
21 апреля 2024 г. 13:58
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
21 апреля 2024 г. 12:17
Фактическая погода: В Нахчыване и равнинных районах зафиксирован 31 градус тепла
Фактическая погода: В Нахчыване и равнинных районах зафиксирован 31 градус тепла
21 апреля 2024 г. 11:31
Завтра в Азербайджане ожидается до 30 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 30 градусов тепла
20 апреля 2024 г. 12:15
Потепление у берегов Антарктиды повысило уровень воды в Атлантике
Потепление у берегов Антарктиды повысило уровень воды в Атлантике
20 апреля 2024 г. 08:44
В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди и град
В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди и град
19 апреля 2024 г. 19:00
В Хыналыге выпал град 
В Хыналыге выпал град 
19 апреля 2024 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi