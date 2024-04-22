В весенне-летний период водность в реках Азербайджана будет выше прошлогоднего показателя

Специалисты-гидрологи Национальной службы гидрометеорологии и Управления гидрометеорологии Нахчыванской Автономной Республики завершили снегомерные работы в высокогорных районах страны.

Специалисты-гидрологи Национальной службы гидрометеорологии и Управления гидрометеорологии Нахчыванской Автономной Республики завершили снегомерные работы в высокогорных районах страны.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

Он отметил, что в ходе проведенных по 36 маршрутам снегомерных работ в горной местности Большого и Малого Кавказа были определены высота и вес снежного покрова, плотность снега.

По его словам, согласно результатам снегомерных работ, запасы снега в этом году были ниже многолетней нормы, но больше, чем в прошлом году: "На основании проведенных комплексных анализов, в том числе с учетом водности снега и прогнозируемых в весенний сезон гидрометеорологических условий, водность в реках в весенне-летний период будет несколько выше, чем в прошлом году, что будет близко к многолетней норме".