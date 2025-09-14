Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Экология
    • 14 сентября, 2025
    • 11:44
    В Азербайджане наблюдается ливень, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    По данным на 11:00, на территории Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Дожди местами усиливаются, переходя в ливень. В высокогорных районах, в частности в Шахдаге выпал снег.

    Количество осадков в Астаре составило 68 мм, Загатале - 64, Лянкяране - 60, Балакене - 50, Сарыбаше (Гах) - 27, Лерике - 23, Ярдымлы - 17, Габале - 14, Джафархане - 10, Сабирабаде - 9, Кишчае (Шеки), Огузе, Грызе, Хыналыге, Имишли, Гусаре, Шемахе, Алтыагаче, Барде, Тертере, Кюрдамире, Халтане, Гобустане, Губе, Евлахе, Гёйчае, Бейлагане, Гядабейе, Билясуваре, Шамкире, Ширване, Шабране, Нефтчале, Физули, Зангилане, Шуше, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - до 8 мм.

    В результате интенсивных осадков по реке Талачай, протекающей по территории Загатальского района, и по реке Балаканчай, протекающей по территории Балакенского района, прошли сели.

    В настоящее время в ряде районов дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра временами усиливается в Баку и на Абшеронском полуострове до 21, в Нефтчале - до 20, в Джульфе - до 18 м/с.

    В Балакене, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Грызе, Шахдаге, Дашкесане, Лерике, Гёйчае наблюдается туман, дальность видимости из-за которого снизилась до 500 метров.

    Bir sıra ərazilərə leysan, dağlıq ərazilərə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Лента новостей