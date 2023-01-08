В Азербайджане высота снежного покрова местами составляет 18 см

На территории Азербайджана с вечера седьмого января резко изменились погодные условия, местами прошли дожди, в горных и равнинных районах выпал снег и мокрый снег.

На территории Азербайджана с вечера седьмого января резко изменились погодные условия, местами прошли дожди, в горных и равнинных районах выпал снег и мокрый снег.

Как передает Report , об этом сообщила директор Бюро метеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Баргюшад Мамедова.

По ее словам, согласно информации на 9:00 восьмого января, высота снежного покрова в Грызе составила 18 см, в Лезе, Алтыагадже, Халтане - 12см, в Губе - 8 см, в Гусаре - 7 см, в Шеки, Лерике - 5 см, в Гахе, Ярдымлы, Шабране - 3 см, в Гобустане - 2 см, в Хыналыге, Габале, Хачмазе - 1 см.

"Количество осадков, выпавших в Лянкяране, Астаре, составило 12 мм, в Гусаре - 11 мм, в Алтыагадже, Губе - 10 мм, в Халтане - 9 мм, в Гахе - 6 мм, в Грызе, Лерике - 5 мм", - отметила Б.Мамедова.

Она подчеркнула, что в Баку и на Абшеронском полуострове выпало до одного миллиметра осадков.

"Порывы северо-западного ветра в Дашкесане, Нафталане, Агдаме, Габале, Шеки, Нефтчале, Тертере достигали 20 м/с, в Мингячевире - 19 м/с, в Исмаиллы, Гаджигабуле, Сальяне - 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 22 метров в секунду. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море достигала 3,7 метра", - сказала директор бюро.

Она добавила, что минимальная температура воздуха в горных районах составила 12-16 градусов мороза.