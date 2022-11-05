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В Азербайджане 11 ноября будет посажено 111 111 деревьев

В Азербайджане 11 ноября будет посажено 111 111 деревьев 11 ноября будет посажено 111 111 деревьев.
Экология
5 ноября 2022 г. 17:15
В Азербайджане 11 ноября будет посажено 111 111 деревьев

11 ноября будет посажено 111 111 деревьев.

Как передает Report, об этом сообщила заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Сайяра Мамедова.

Она отметила, что масштабная акция по посадке деревьев, проводимая ежегодно 11 ноября в братской Турции, превратилась в традицию и в Азербайджане: "В этом году, поддерживая эту инициативу Турции, на территории страны будет посажено 111 111 деревьев".

По ее словам, проведение таких крупномасштабных акций является поддержкой инициатив в целях минимизации последствий изменения климата.

Азербайджан присоединился к этой инициативе в 2020 году.

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Версия на английском языке Фото111,111 tries to be planted on November 11
Версия на азербайджанском языке ФотоNoyabrın 11-də 111 111 ağac əkiləcək

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