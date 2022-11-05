В Азербайджане 11 ноября будет посажено 111 111 деревьев

11 ноября будет посажено 111 111 деревьев.

11 ноября будет посажено 111 111 деревьев.

Как передает Report, об этом сообщила заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Сайяра Мамедова.

Она отметила, что масштабная акция по посадке деревьев, проводимая ежегодно 11 ноября в братской Турции, превратилась в традицию и в Азербайджане: "В этом году, поддерживая эту инициативу Турции, на территории страны будет посажено 111 111 деревьев".

По ее словам, проведение таких крупномасштабных акций является поддержкой инициатив в целях минимизации последствий изменения климата.

Азербайджан присоединился к этой инициативе в 2020 году.