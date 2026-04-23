В Астане проходит сессия высокого уровня по климату в рамках RES 2026

В Астане в рамках Регионального экологического саммита RES 2026 проходит сессия высокого уровня на тему "Глобальное изменение климата и устойчивое развитие в регионе СВМДА".

Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие организовано под председательством Азербайджана при поддержке Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

На мероприятии Азербайджан представляет специальный представитель президента Азербайджана по вопросам изменения климата Мухтар Бабаев.

В ходе сессии участники обсуждают общие экологические вызовы для стран региона, включая изменение климата, управление водными ресурсами и развитие возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделяется необходимости координации усилий государств-членов и обмена передовыми практиками.

Отмечается, что одним из ключевых приоритетов является продвижение инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Экологического совета СВМДА. Предполагается, что новая структура станет платформой для обмена технологиями, знаниями и наращивания потенциала стран-участниц.

Также подчеркивается роль председательства Азербайджана в формировании экологической повестки СВМДА, в том числе на основе договоренностей, достигнутых по итогам международных климатических мероприятий.

Сессия проходит в закрытом формате по приглашению и объединяет представителей государств-членов, международных организаций и профильных экспертов.